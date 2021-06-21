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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Miroslav Stoch Altay'a doğru

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Son dakika transfer haberi: Miroslav Stoch Altay'a doğru

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay’ın eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch’la prensipte anlaştığı iddia edildi.

Son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusunun İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Geçen sezon Polonya’da ligde 8, kupada 1 müsabakada görev alan Stoch’un bonservisinin elinde olması nedeniyle Altay yönetiminin Zaglebie Lubin’e bir ödeme yapmayacağı ifade edildi.

Slovakya Milli Takımı’nın yanı sıra ülkesinde Nitra, İngiltere’de Chelsea, Hollonda’da Twente, Yunanistan’da PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al-Ain, Çekya’da Slavia Prag formalarını terleten Miroslav Stoch, Türkiye’de Fenerbahçe’nin yanı sıra Bursaspor’da top koşturdu. Stoch’un Fenerbahçe formasıyla 3 Mart 2012’de Gençlerbirliği’ne attığı gol, FIFA tarafından 2011-2012 sezonunda atılmış en güzel ilk 3 gol arasına girerek, Puskas Ödülü’ne layık görülmüştü.

Son dakika transfer haberi: Miroslav Stoch Altaya doğru

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