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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Mircea Lucescu, Merih Demiral'ı isteyen ilk kulübü açıkladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Mircea Lucescu, Merih Demiral'ı isteyen ilk kulübü açıkladı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Mircea Lucescu, Merih Demiral'ı isteyen ilk kulübü açıkladı!
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Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı isteyen ilk kulübü açıkladı.

Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı Merih Demiral hakkında transfer itirafında bulundu.

Mircea Lucescu, Juventus'tan önce Merih Demiral'ı Inter'in takip ettiğini ve transfer etmek istediğini açıkladı.

Tuttosport'a konuşan Lucescu, "Inter'in eski scout'u Adelio Moro, Türkiye'ye geldi ve Inter için Merih Demiral'ı izledi. Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano, beni arayıp Merih Demiral'ı sordu. Inter, Merih Demiral'ı çok istedi ama Juventus, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdi." dedi.

Juventus'un başına geçen Pirlo'yu da değerlendiren Rumen teknik adam, "Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak" şeklinde konuştu.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Mircea Lucescu, Merih Demiralı isteyen ilk kulübü açıkladı

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