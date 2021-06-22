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GeriFutbol Son dakika transfer haberi... Milan Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini Premier Lig'de buldu!
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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi... Milan Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini Premier Lig'de buldu!

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Son dakika transfer haberi... Milan Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini Premier Lig'de buldu!

Son dakika haberi... Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun bedelsiz olarak Inter'e gitmesinin ardından rotasını Premier Lig'e çevirdi. İtalyan devi, Chelsea'de beklenen süreyi alamayan yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti.

Spor Arena Dış Haber - Sözleşmesi sona eren ve ezeli rakip Inter'le anlaşan Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu doldurmak isteyen Milan, transfer çalışmalarına başladı.

Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde
Son Dakika: Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünde

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 4 yılın sonunda takımdan ayrılan Hakan'ın büyük bir kayıp olduğunu düşünen Milan, bu bölgeye takviye için Chelsea'nin kapısını çaldı.

Milan'ın Chelsea'de istediği fırsatları yakalayamayan Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Maignan ve Tomori transferlerine yaklaşık 40 milyon euro harcayan İtalyan ekibinin Ziyech'in bonservisini almakta zorlanacağı ve bu nedenle İngiliz devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Ziyech dışında Milan'ın Dani Ceballos, PSG'den Rafinha ve Verona'dan Mattia Zaccagni ile ilgilendiği ancak İtalyan devinin ana hedefinin Ziyech olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de 39 maçta 1900 dakika süre alan Ziyech, 6 gol atıp 4 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi... Milan Hakan Çalhanoğlunun alternatifini Premier Ligde buldu

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