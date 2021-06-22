Son dakika transfer haberi... Milan Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini Premier Lig'de buldu!

Spor Arena Dış Haber - Sözleşmesi sona eren ve ezeli rakip Inter'le anlaşan Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu doldurmak isteyen Milan, transfer çalışmalarına başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 4 yılın sonunda takımdan ayrılan Hakan'ın büyük bir kayıp olduğunu düşünen Milan, bu bölgeye takviye için Chelsea'nin kapısını çaldı.

Milan'ın Chelsea'de istediği fırsatları yakalayamayan Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Maignan ve Tomori transferlerine yaklaşık 40 milyon euro harcayan İtalyan ekibinin Ziyech'in bonservisini almakta zorlanacağı ve bu nedenle İngiliz devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Ziyech dışında Milan'ın Dani Ceballos, PSG'den Rafinha ve Verona'dan Mattia Zaccagni ile ilgilendiği ancak İtalyan devinin ana hedefinin Ziyech olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de 39 maçta 1900 dakika süre alan Ziyech, 6 gol atıp 4 de asist yaptı.

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