Son dakika transfer haberi | Michael Frey'e Süper Lig'den talip var!

Karadeniz ekibi, İsviçreli futbolcunun peşini bırakmıyor. Nürnberg'in satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 25 yaşındaki forvet, Sarı- Lacivertliler'e geri dönecek. Çaykur Rizespor yönetimi de Vedat Muriqi transferinden yakın ilişkiler kurduğu Kanarya ile Frey'i kadrosuna katmak için bir kez daha masaya oturacak. (Fanatik)





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