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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Michael Frey'e Süper Lig'den talip var!

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Son dakika transfer haberi | Michael Frey'e Süper Lig'den talip var!
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Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve sezon başında Alman ekibi Nürnberg'e kiralanan Michael Frey'in ismi uzun süre Çaykur Rizespor ile anılmıştı.

Karadeniz ekibi, İsviçreli futbolcunun peşini bırakmıyor. Nürnberg'in satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 25 yaşındaki forvet, Sarı- Lacivertliler'e geri dönecek. Çaykur Rizespor yönetimi de Vedat Muriqi transferinden yakın ilişkiler kurduğu Kanarya ile Frey'i kadrosuna katmak için bir kez daha masaya oturacak. (Fanatik)

Son dakika transfer haberi | Michael Freye Süper Ligden talip var

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