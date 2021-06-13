Son dakika transfer haberi... Merih Demiral'a flaş talip! 40 milyon euro...

Spor Arena Dış Haber - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunmacısı Merih Demiral'a Premier Lig ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

Juventus'ta istediği süreleri alamayan ve bu yaz takımdan ayrılabileceği konuşulan Merih için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Tottenham ve Everton, başarılı savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Merih için Juventus'tan bilgi isteyen Premier Lig ekiplerine İtalyan devinden 40 milyon euro bonservis talep ettikleri yanıtı geldi.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya maçına 11'de başlayan Merih, karşılaşmada kendi ağlarına gol atarak şanssız bir an yaşamıştı. Merih, 2019 yazında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu.

Merih'in Juventus ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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