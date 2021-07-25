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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'a Borussia Dortmund talip!
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'a Borussia Dortmund talip!

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Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un Juventus forması giyen Merih Demiral ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Borussia Dortmund, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde Juventus'un Merih için 35 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu ifade edildi.

Romano'ya göre Dortmund'un yanı sıra Atalanta da, Cristian Romero'nun takımdan ayrılması halinde Merih Demiral'ı transfer etmek isteyecek.

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