Son Dakika Transfer Haberi: Merih Demiral'a bir talip daha çıktı! Görüşme gerçekleşti, teklif yapıldı

Juventus'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak yeterli süreyi alamadığı için takımdan ayrılacağı iddia edilen Merih Demiral'a Atalanta talip oldu.

İtalyan Sky Sport televizyonunun haberine göre, Atalanta, Merih Demiral için harekete geçti.

Serie A'yı Inter ve Milan'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Atalanta'nın Merih'le görüştüğü ve teklif yaptığı açıklandı.

Başarılı savunmacının Bonucci, Chiellini ve De Ligt ile mücadele edip etmeyeceği konusundaki kararını bekleyen Atalanta'nın önündeki tek engel ise alacağı maaş olduğu belirtildi.

Juve'nin Bonucci ve Chiellini'nin ilerleyen yaşları nedeniyle Merih'i satma konusunda gönülsüz olduğu belirtilirken Atalanta'nın maaş konusunda Merih ile anlaşmaya vardığı takdirde transferi hızlandıracağı vurgulandı.

23 yaşındaki milli yıldız Merih Demiral, 2020-2021 sezonunda Juventus formasıyla, Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 24 maça çıktı.

Merih'in Juventus ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Öte yandan İtalyan medyası Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini iddia etti.

EURO 2020'ye şanssız başladı

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya maçına 11'de başlayan Merih, karşılaşmada kendi ağlarına gol atarak şanssız bir an yaşamıştı. Merih, 2019 yazında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu.

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