Son Dakika Transfer Haberi | Mensah için Galatasaray'dan transfer formülü

Kontratındaki özel madde nedeni ile bonservis bedeli tam 5.4 milyon euroya yükselen Mensah için Galatasaray yeni bir çözüm modeli ile masaya oturdu.

Satışı halinde Atletico Madrid’e ödenmesi gereken yüzde 40'lık pay maddesi nedeniyle bonservisi el yakan Mensah için farklı bir yöntem gündeme alındı.

KAYSERİSPOR DA SICAK BAKIYOR

Kayserispor’dan ayrılmak isteyen ve Anadolu ekibinin de 1.1 milyon euroluk maliyeti nedeniyle transferine sıcak baktığı Bernard Mensah için ‘kiralama’ formülü iki kulüp arasında konuşulmaya başlandı.

Galatasaray’ın futbolcuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamayı teklif ettiği ve iki kulüp arasında bu doğrultuda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

İKİ TAKIM GÖRÜŞME HALİNDE

Kiralama bedeli üzerine görüşen Galatasaray ve Kayserispor kulübünün rakamda anlaşırlar ise Mensah’ın bu sezon kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe gelme ihtimali bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Mensah ile Galatasaray'ın dışında Beşiktaş'ın da ilgisi devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Mensah'ı çok beğendiği ve kadroda görmek istediği belirtiliyor.