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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Marko Livaja Fenerbahçe’ye önerildi!
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 18:53,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Marko Livaja Fenerbahçe’ye önerildi!

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Son Dakika Transfer Haberi | Marko Livaja Fenerbahçe’ye önerildi!
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Yunanistan Ligi takımlarından AEK'nın Hırvat forveti Marko Livaja'nın Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre AEK forması giyen Marko Livaja, Fenerbahçe'ye önerildi.

AEK ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 2 milyon euro olduğu ve maaşının da 2.2 milyon euro olduğu kaydedildi.

Hem forvet hem de forvet arkası oynayabilen Marko Livaja, bu sezon AEK ile toplam 41 maça çıkarken 15 gol ve 12 asist üretti.

2 sezon önce Las Palmas'tan AEK'ya transfer olan Livaja, Yunanistan'da sezonun en iyi transferi seçilmişti.

Son Dakika Transfer Haberi | Marko Livaja Fenerbahçe’ye önerildi

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