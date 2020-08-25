Son Dakika Transfer Haberi | Mario Mandzukic'ten Fenerbahçe tarifesi

Juventus ile sözleşmesi sona eren Mario Mandzukic takım arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü santrforun adı Fenerbahçe ile anılırken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'un haberine göre, Hırvat golcü, İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelere başladı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den talep ettiği ücret olan 4 milyon euro (35 milyon lira) aynısını Roma'dan istedi. Mario Mandzukic'in yıllık 2 senelik sözleşme arzu ettiği ve İtalyan kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giyen 34 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Al Duhail'de geçirdi. (Sabah)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!