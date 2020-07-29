Son dakika transfer haberi | Mariano'nun Galatasaray'dan sonra yeni takımı belli oldu!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılı takıma veda eden Mariano, Brezilya'ya döndü.

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımıyla görüşen Mariano'nun her konuda anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Atletico Mineiro Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin de 34 yaşındaki sağ bekin transferini çok istediği kaydediliyordu.

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