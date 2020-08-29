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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Marcel Tisserand, Fenerbahçe için geliyor
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Haber Giriş: 29.08.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Marcel Tisserand, Fenerbahçe için geliyor

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Son Dakika Transfer Haberi | Marcel Tisserand, Fenerbahçe için geliyor
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Fenerbahçe'nin transfer için anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'tan sonra ikinci stoper transferini Marcel Tisserand ile yapıyor. Sarı lacivertli ekip, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg’un transfer yapması beklendi. Alman ekibi Sochaux’den Maxence Lacroix’yi kadrosuna kattı. Ardından Fenerbahçe ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı. Yeşil- Beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon Euro istedi.

Fenerbahçe ise 1.5 milyon Euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon Euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi. Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor.

Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul’da alacak. (Fanatik)

 

Son Dakika Transfer Haberi | Marcel Tisserand, Fenerbahçe için geliyor

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