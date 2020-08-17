Son Dakika Transfer Haberi | Mame Thiam Fenerbahçe'de! Takasa girecek isimler

Fenrbahçe'den son dakika transfer harekatı... Ali Koç dün Çırağan Sarayı’nda Kasımpaşa’nın yıldızı Mame Thiam’ın menajeriyle bir araya geldi. Senegalli hücumcu için el sıkışıldı. Lacivert- Beyazlılar’a Harun Tekin artı bir miktar para karşılığında transferin sonuçlanması bekleniyor.

Vedat Muriqi'nin yerine Mame Thiam;

Sarı- Lacivertliler bir süredir gündeminde olan Mame Thiam transferinde resmi adımı dün akşama doğru attı. Başkan Ali Koç Kasımpaşalı oyuncunun menajeriyle Çırağan Sarayı’nda buluştu. Lacivert-Beyazlı formayla sezona damga vuran oyuncunun şartları masaya yatırıldı. Trabzonspor’un da yakından ilgilendiği Thiam’ın menajeriyle yapılan görüşme son derece olumlu geçti. Senegalli’nin de Kanarya’ya ‘evet’ dediği vurgulandı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi devam eden Thiam için iş kulüpler arasındaki pazarlıklara kaldı. Fenerbahçe, kaleci Harun Tekin ve bir miktar para karşılığında bu transferi bitirmek istiyor. Lacivert-Beyazlılar ise Thiam’a karşılık Harun Tekin ve Deniz Türüç’ü talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların birkaç güne kadar sonuçlanması bekleniyor. Başkan Koç, Topuk Yaylası’nda başlayacak olan kampa Thiam’ı yetiştirmek için şartları zorluyor. Transferde Ahmet Bulut’un da aracı olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

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