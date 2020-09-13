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Son dakika transfer haberi | Mahdi Camara, Trabzonspor'a gelmiyor
Alexander Sörloth'un kente dönmemesiyle büyük şok yaşayan Trabzonspor'a bir kötü haber de Mahdi Camara'dan geldi.
Trabzonspor ile adı anılan Mahdi Camara, Saint-Etienne'den ayrılmayacağını açıkladı. Söylentilere yanıt veren Fransız orta saha, "Burada çok iyiyim ve mutluyum. Bu sezon takımla olacağım" dedi.
22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta 2 gol kaydetmişti. (Fotomaç)
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