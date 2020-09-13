Son dakika transfer haberi | Mahdi Camara, Trabzonspor'a gelmiyor

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Trabzonspor ile adı anılan Mahdi Camara, Saint-Etienne'den ayrılmayacağını açıkladı. Söylentilere yanıt veren Fransız orta saha, "Burada çok iyiyim ve mutluyum. Bu sezon takımla olacağım" dedi.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta 2 gol kaydetmişti. (Fotomaç)

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