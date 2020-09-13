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Haber Giriş: 13.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Mahdi Camara, Trabzonspor'a gelmiyor

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Son dakika transfer haberi | Mahdi Camara, Trabzonspor'a gelmiyor
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Alexander Sörloth'un kente dönmemesiyle büyük şok yaşayan Trabzonspor'a bir kötü haber de Mahdi Camara'dan geldi.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzonspor ile adı anılan Mahdi Camara, Saint-Etienne'den ayrılmayacağını açıkladı. Söylentilere yanıt veren Fransız orta saha, "Burada çok iyiyim ve mutluyum. Bu sezon takımla olacağım" dedi.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta 2 gol kaydetmişti. (Fotomaç)

Son dakika transfer haberi | Mahdi Camara, Trabzonspora gelmiyor

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