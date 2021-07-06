Son dakika transfer haberi: Lukas Podolski'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Galatasaray ile Süper Lig'e giren ve son olarak Antalyaspor'da oynayan Lukas Podolski'nin sözleşmesi sona ermiş ve Alman yıldız Türkiye'den ayrılmıştı.

Polonya asıllı Podolski, 'Bir gün döneceğim' dediği ve futbola başladığı kulüp olan Gornik Zabrze'ye 1 yıllık imza attı.