Son Dakika Transfer Haberi: Lucien Favre, Fenerbahçe'ye cevap verdi! Reddedecekken Mesut Özil detayı...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi sürüyor. Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir teknik adamla henüz anlaşma sağlamayan sarı lacivertli ekibin gözdesinin Lucien Favre olduğu öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Portekiz veya Alman ekolünden olacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışında artık Lucien Favre ismi bariz bir şekilde öne çıkmaya başladı. Başkan Ali Koç ve yönetim, teknik adam konusunda detaylı bir çalışma yürütürken son aşamaya gelindi. Artık herkes Favre’den gelecek cevabı bekliyor.

İsviçreli teknik adam, sarı-lacivertlilerle yaptığı iki görüşmede ‘direkt hayır’ cevabı vermeyi düşünürken ortaya konan projeler, kadro tanıtımı ve hedefler sonrası bir anda daha ılımlı yaklaşmaya başladı.

MESUT ÖZİL'İN VARLIĞI ETKİLİ OLDU

İlk toplantıda sarı-lacivertli taraf, 63 yaşındaki teknik adama detaylı bir kadro tanıtımı yaptı. Burada Mesut Özil gibi marka bir ismin olması avantaj oluşturdu. Ancak bununla beraber şu anda EURO 2020’de yer alan İrfan Can, Ozan Tufan, Altay Bayındır ve Attila Szalai gibi potansiyelli oyuncuların olduğu anımsatıldı. Yine kadroda Pelkas gibi, Bright Osayi-Samuel gibi, Enner Valencia gibi önemli futbolcuların olduğu belirtildi.

CEVABINI İLETTİ ANCAK...

Ayrıca tesisler ve stat hakkında da detaylı bilgiler verildi. Favre, beklediğinden daha potansiyelli ve güçlü bir kulüple karşılaştığını iletti. Ancak son dönemde hem Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalınması hem de ligde başarılı olunamaması gibi dezavantajlı konular karşılıklı değerlendirildi.

'MESUT ÖZİL KALMALI'

Lucien Favre, Fenerbahçe görüşmelerinde Mesut Özil konusunu bizzat öne çıkardı. İsviçreli teknik adamın, Özil gibi bir yıldıza sahip olmanın önemine değindiği ve takımda kalması gerektiğini, ‘Kalacak değil mi?’ sorusuyla vurguladığı ifade edildi.İsviçreli teknik adamın ayrıca Almanya Bundesliga’dan tanıdığı tecrübeli futbolcular Jose Sosa ve Luiz Gustavo hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN SÜRE İSTEDİ

Başkan Ali Koç’un da yeni bir seçime girerek 3 yıllık yeni bir döneme girildiği ve kalıcı projeler sunulacağı aktarıldı. İsviçreli teknik adamla altyapıdaki plan ve projeler de paylaşıldı. Normal şartlarda Avrupa’nın 5 büyük liginden kopmak istemeyen Favre, Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açıp şampiyonluk kazanabileceği ve Şampiyonlar Ligi’ne gidebileceği durumlar üzerine ciddi anlamda düşünmek için süre talep etti.