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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Liverpool'dan Ozan Kabak açıklaması! Transfer...

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Son Dakika Transfer Haberi | Liverpool'dan Ozan Kabak açıklaması! Transfer...
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Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'dan, Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak için bir girişimlerinin olmadığı yönünde açıklama geldi.

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak için Premier Lig devi Liverpool'dan açıklama geldi.

Hakkında Liverpool'a gideceği şeklinde iddialar ortaya atılan Ozan Kabak için yalanlama geldi.

The Athletic'e konuşan Liverpool yetkilileri, Ozan Kabak transferinin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Transferi düşünmeyen Liverpool'da Jürgen Klopp'un elindeki oyuncularla yola devam edeceği belirtildi.

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