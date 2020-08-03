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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için yeni teklif!
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Haber Giriş: 03.08.2020 - 23:02,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için yeni teklif!

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Son Dakika Transfer Haberi | Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için yeni teklif!
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Fenerbahçe'nin bu sezonki en skorer ismi Vedat Muriqi ile Lazio ciddi şekilde ilgileniyor. İtalyan ekibi Sarı Lacivertliler'e yeni teklifte bulundu.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 gol kaydeden Kosovalı forvet Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lazio, Vedat Muriç'i kadrosuna katarak forvet opsiyonlarını çoğaltmayı hedefliyor.

Muriç'i İtalya'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Immobile ile birlikte değerlendirmek isteyen Lazio yönetiminin, sarı lacivertli ekiple görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi... (beIN SPORTS)

Son Dakika Transfer Haberi | Laziodan Fenerbahçeye Vedat Muriqi için yeni teklif

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