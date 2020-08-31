Son Dakika Transfer Haberi | Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin isteğini kabul etti

Fenerbahçe, henüz Vedat Muriqi'in satışında sonuca ulaşamadı. Lazio bir ayı aşkın süredir 26 yaşındaki golcü için sarı-lacivertli yönetimle pazarlıkta. 16 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro bonus olarak 18 milyonu veren Lazio, transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı ki bir başka İtalyan ekibi Fiorentina devreye girince Başkan Ali Koç'un, "20 milyon Euro'yu veren alır" resti ile karşılaştı.

Bunun üzerine Laziolu bir yetkili İstanbul'a gelip F.Bahçe yönetimi ile pazarlığa oturdu. İtalyan ekibi 20 milyon Euro'yu vermeyi kabul etti ancak bir şartla; 18 milyonu peşin, 2 milyon Euro'su bonus olarak.

LAZIO AYNISINI YAŞAMAK İSTEMİYOR

David Silva ile anlaşmışken Real Sociedad'a kaptıran ve taraftarın büyük tepkisini alan Lazio Başkanı Claudio Lotito, Vedat transferinde de aynı sonu yaşamak istemiyor. Bu arada İtalyan basınına göre sarı-lacivertli yönetimden bazı isimler, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak değil. Ancak karar Koç'a bırakıldı. (Sabah)

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