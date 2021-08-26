Son dakika transfer haberi: Kolasinac'ta mutlu son! Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe, Arsenal ile sözleşme fesih görüşmeleri yapan ve bu yüzden transfer süreci uzayan Kolasinac'ta mutlu sona artık çok yakın. Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kolasinac, yaptığı görüşmeler sonucu fesih konusunda anlaşmaya vardı.

Fanatik'in haberine göre resmi evrak işlerinin sonlanmasının ardından kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Kolasinac, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atacak.

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacağı belirtiliyor.