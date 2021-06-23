Son dakika transfer haberi... Kevin-Prince Boateng resmen açıklandı! 1 yıllık imza...

2019/20 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş forması giyen ve son olarak İtalya Serie B takımlarından Monza'da oynayan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile sözleşme imzaladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Boateng ile 1 yllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulüp CEO'su Fredi Bobic yaptığı açıklamada, "Kevin hem Bundesliga'yı hem de kulübü biliyor. Buraya alışması uzun sürmeyecek. Soyunma odasında ve sahadaki liderliği ile uzun yıllar kendini en üst seviyede kanıtladı. Takımımız için muazzam transfer." dedi.

Boateng ise, "Hertha Berlin benim için herhangi bir kulüp değil. Bir şeyleri geri vermek için buradayım. Yıllarca çok takım değiştirdim ve çok şey öğrendim ama bunların hepsini ve tüm kariyerimi bu kulübe borçluyum. Hertha her zaman kalbimdeydi" şeklinde konuştu.

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