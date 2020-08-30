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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Kenan Karaman ve menajeri İstanbul'a geldi!
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Haber Giriş: 30.08.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Kenan Karaman ve menajeri İstanbul'a geldi!

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Son Dakika Transfer Haberi | Kenan Karaman ve menajeri İstanbul'a geldi!
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Transferde adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Kenan Karaman, menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi.

Kenan Karaman, Süper Lig'e mi transfer olacak. Takımı Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga'da da küme düşen milli futbolcu, 2. Lig'de oynamak istemediğini belirtmişti.

A Spor'un haberine göre Kenan Karaman milli takım kampına katılacak. Menajeri Ersin Akan ise İstanbul kulüpleriyle transfer görüşmesi yapacak.

26 yaşındaki forvetin Fortuna ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Kenan Karaman ve menajeri İstanbula geldi

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