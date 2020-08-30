Son Dakika Transfer Haberi | Kenan Karaman ve menajeri İstanbul'a geldi!

Kenan Karaman, Süper Lig'e mi transfer olacak. Takımı Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga'da da küme düşen milli futbolcu, 2. Lig'de oynamak istemediğini belirtmişti.

A Spor'un haberine göre Kenan Karaman milli takım kampına katılacak. Menajeri Ersin Akan ise İstanbul kulüpleriyle transfer görüşmesi yapacak.

26 yaşındaki forvetin Fortuna ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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