Son dakika transfer haberi: Kazımcan Karataş'a Lens ilgisi!

Lens'in Altay altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, sezon sonunda da siyah-beyazlı kulübe resmi teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü.

Sezon başında yine altyapısından yetişen stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Olympique Lyon kulübüne satan Altay'ın Kazımcan'ın satışından da önemli bir gelir elde edebileceği ifade edildi.

Daha önce ismi Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Kazımcan için geçen sezon Belçika'nın Gent Kulübü İzmir temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.

LILLE'DE 4 TÜRK FUTBOLCU VAR

Cenk Özkaçar'ın yanı sıra Fransa'da şampiyonluğa oynayan Lille'in kadrosunda 4 futbolcumuz yer alıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, şampiyonluk yarışında takıma katkı verirken Mustafa Kapı da Lille'in geleceği olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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