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Son Dakika Transfer Haberi: Kayserispor'dan Caulker'a resmi teklif!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kayserispor, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Steven Caulker için operasyon başlattı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İngiliz stoper Steven Caulker için Kanarya ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre; Kayserispor, 29 yaşındaki futbolcuyla da görüşmelere başladı ve ilk teklifini iletti.
Tecrübeli oyuncu hatırlanacağı üzere temmuz ayında Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.