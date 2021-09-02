Son Dakika Transfer Haberi: Kayserispor'dan Caulker'a resmi teklif!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İngiliz stoper Steven Caulker için Kanarya ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre; Kayserispor, 29 yaşındaki futbolcuyla da görüşmelere başladı ve ilk teklifini iletti.

Tecrübeli oyuncu hatırlanacağı üzere temmuz ayında Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.