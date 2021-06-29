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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Kaan Ayhan transferi Galatasaray'da taşları yerinden oynatacak
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Spor Arena
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Kaan Ayhan transferi Galatasaray'da taşları yerinden oynatacak

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Son Dakika Transfer Haberi: Kaan Ayhan transferi Galatasaray'da taşları yerinden oynatacak

Galatasaray’da savunma hattı yeniden şekillenecek. Çok yönlü bir oyuncu olan Kaan Ayhan’ı defansın göbeğinde oynatmayı planlayan sarı kırmızılılar, transferi gerçekleştirmeleri halinde Christian Luyindama’yı 5 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Kaan Ayhan ın transferi için yoğun çaba harcayan Galatasaray Yönetimi, hedefine ulaşırsa takımda tam anlamıyla taşlar yerinden oynayacak. Sağ bek, stoper ve ön libero oynayabilen milli futbolcu için Sassuolo’ya kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılılar, olumlu yanıt almaları durumunda Christian Luyindama’nın satışını gündeme alacak.

Antwerp 2 milyon Euro önerdi

Yönetim, özellikle Rusya ve Belçika’da çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Demokratik Kongolu futbolcuyu, tıpkı Senegalli santrfor Mbaye Diagne’de olduğu gibi ciddi bir rakama satmayı planlıyor. Daha önce Belçika’nın Antwerp Kulübü’nden gelen 2 milyon Euro’luk teklifi değerlendirmeye dahi almayan sarı kırmızılılar, taban fiyat olarak 5 milyon Euro’da karar kıldı.

Kaan, Sassuolo’da umduğunu bulamadı

Antwerp’in dışında Rusya’nın Spartak Moskova takımından da Luyindama için yakında satın alma teklifi gelmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın yeni sezonda savunmanın ortasında oynatmayı planladığı Kaan Ayhan, geçen sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Sassuolo’da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 20 maçta şans bulabildi.

Orijinal bölgesi stoper olan Kaan Ayhan, bunun yanı sıra ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. 1 Eylül 2020’de Alman ekibi Düsseldorf’tan 2.5 milyon Euro bedelle Sassuolo’ya transfer olan milli yıldız, Euro 2020’de 3 maçta oynadı.

8 MiLYON EURO’YA ALINDI, 60 MAÇ OYNADI

Ocak 2019 tarihinden bu yana sarı kırmızılı formayı giyen 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki christian Luyindama için önce 3 milyon Euro kira bedeli ödeyen Galatasaray Kulübü, daha sonra 5 milyon Euro daha verip bonservisini satın aldı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray’da 60 resmi karşılaşmaya çıkarken, söz konusu müsabakalarda 4 gol attı, 2 asist yaptı.

Son Dakika Transfer Haberi: Kaan Ayhan transferi Galatasarayda taşları yerinden oynatacak

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