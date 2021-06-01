Son Dakika Transfer Haberi: Kaan Ayhan tamam, sıra Sassuolo’da

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Yeni sezon öncesi Göztepe’den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa’dan Aytaç Kara’yı kadrosuna katan Galatasaray A Milli Takım’ın başarılı stoperi Kaan Ayhan’ı Sassuolo’dan kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. Kaan’ı 1 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray’ın milli futbolcu ve temsilcisi ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Kaan’ın, sarı kırmızılıların teklifine olumlu yaklaştığı ve “Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli” diyerek Galatasaray’a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

31 DAKiKA OYNAYABiLDi

Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi G.Saray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan’ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray, Sassuolo’ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes’in yükselen form grafikleri, İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa G.Saray, transferi gerçekleştirecek.

ASLAN’DA BERKAN İKİ YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

G.Saray, 19 Yaş Altı Takımı’nda forma giyen sağ bek Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki oyuncu futbola Çamlıcaspor’da başlamış, üç sezon Bağlarbaşıspor’da forma giydikten sonra 2016’da Galatasaray’a transfer olmuştu.

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