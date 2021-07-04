Son dakika transfer haberi! Kaan Ayhan için resmi açıklama! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Transferde yerli isimlere ilgi artarken 3 büyükler milli futbolcu Kaan Ayhan'ın peşine düştü. Sassuolo yetkilileri Sabah'a yaptıkları özel açıklamada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı.

Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp Galatasaray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Galatasaray yine masada…

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO!

Ancak Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile işi hızlandırdığı öğrenildi. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Kaan için kulübü 5 milyon Euro'dan kapıyı açtı. İtalyanlar bu bedeli bulamazsa kiralama opsiyonuna yönelme kararı aldı. Beşiktaş, milli yıldız için kiralama ücreti ödeyip kadroya dahil etmeyi ve gelecek sezon sonuna ise 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koymak istiyor.