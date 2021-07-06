Son Dakika Transfer Haberi: Kaan Ayhan Beşiktaş'tan Euro istedi, transfer çıkmaza girdi
Beşiktaş ile milli futbolcu Kaan Ayhan arasındaki görüşmelerin tıkanma sebebi belli oldu.
Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Kaan Ayhan talip olan Beşiktaş’ın milli oyuncunun transferde ağır hareket etmesinin nedeni belli oldu.
Kulübü Sassoulo’nun da siyah beyazlıların ilgisini doğruladığı Kaan Ayhan’ın ücretini Euro üzerinden istemesi nedeniyle görüşmelerin
tıkandığı ifade edildi.
Transferde Türk futbolcu ile Türk Lirası üzerinde anlaşma kararı aldıklarını belirten Beşiktaşlı yöneticiler 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili olarak “Kaan Ayhan Türk Lirası olarak anlaşmayı kabul ederse renklerimize katarız” yorumunu yaptılar.