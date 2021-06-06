Son dakika transfer haberi: Juventus'ta bir devrin sonu! Allegri sonrası Merih Demiral ve Ronaldo...

Spor Arena Dış Haber - Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına eski teknik direktör Massimiliano Allegri'yi getiren Juventus, transfer çalışmalarına da hız verdi. Yeni sezon yapılanmasına başlayan ve kadroda ciddi bir operasyon yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekipte gündem Merih Demiral...

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Juventus'ta istediği şansları bir türlü bulamayan ve 2 sezonda sadece 32 maçta 2259 dakika süre bulabilen Merih'le ilgili kararını veren Juventus, transfere dair çalışmalarına başladı.

MERİH'İN YERİNE MILENKOVIC

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, 23 yaşındaki milli futbolcunun satışına onay verdi. Merih'ten en az 40 milyon euro gelir elde etmek isteyen siyah-beyazlı kulübün, Bonucci ve Chiellini'ye alternatif olarak artık Merih'i görmediği kaydedildi.

Özellikle Premier Lig ekiplerinin yakın markajında olan Merih'i elden çıkaracak olan Juventus, milli futbolcunun alternatifini Fiorentina'da buldu. Fiorentina'nın 23 yaşındaki stoperi Nikola Milenkovic'e kancayı takan Juventus'un, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Sırp savunmacıyı 10 milyon euro civarı bir bonservis bedeline kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

MERİH'TEN SONRA RONALDO!

Merih dışında Juventus'ta bir diğer önemli ayrılığın, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun olacağı ifade edildi.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesine karşın siyah-beyazlı ekipte misyonunu tamamladığını düşünen 36 yaşındaki yıldızın eski takımı Manchester United'a dönmeye yeşil ışık yaktığı belirtildi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de Ronaldo'yu kadroda görmek istediği kaydedilirken, Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez'in de İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

İtalyan ekibinde Merih ve Ronaldo'nun dışında da ayrılıklar yaşanabileceği iddialar arasında yer aldı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'YDİ ANCAK...

2018 yılında 117 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibinde büyük heyecan yaratmış ve siyah-beyazlıların uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanma umutlarını artırmıştı.

Geçen 3 yıllık süreçte İtalya'da 5 kupa kazanan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefine ulaşmayı bir türlü başaramayarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Kariyeri boyunca kırdığı rekorlara Juventus'ta da devam eden 36 yaşındaki yıldız, son olarak 3 büyük ligde gol krallığı sevinci yaşayan tarihteki ilk oyuncu olmuş, ayrıca 3 farklı kulüpte 100 gol barajını geçen ilk isim olmayı başarmıştı.

DİĞER HEDEFLER DONNARUMMA VE HAKAN ÇALHANOĞLU

Merih'i elden çıkararak savunmaya takviye yapmak isteyen Juventus'un transferinde iki isim daha bulunuyor.

43 yaşındaki Buffon ile yollarını ayıran İtalyan ekibinin, Milan'la sözleşmesi sona eren milli kaleci Gianluigi Donnarumma ile henüz Milan'la sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu'nu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İtalyan basını, Allegri'nin transferlerine onay verdiği Donnarumma ve Hakan için Juventus'un gerekli adımları attığı kaydedildi.

KADRO GENİŞLETİLECEK

Allegri'nin yeni sezonda alternatifi bol bir kadro istediği ve bu nedenle Juventus'un transfer piyasasında aktif olmasının yanı sıra, kiralık oyuncuları da değerlendireceği ifade edildi.

Sol bek Alex Sandro'ya alternatif arayan İtalyan ekibinin, geçen sezon Genoa'da kiralık oynayan Luca Pellegrini'nin durumunu değerlendireceği ve gelecek sezonun kadrosunda yer verebileceği kaydedildi.

Genoa'da kiralık oynayan bir diğer genç oyuncu Nicolò Rovella'yı da kadroda tutmak isteyen Juventus'un, 19 yaşındaki orta sahayı kampta deneyeceği ve kararını kamptan sonra vereceği belirtildi.

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