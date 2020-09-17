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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı
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Haber Giriş: 17.09.2020 - 22:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı

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Son Dakika Transfer Haberi | Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Juventus Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain'in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunu kiralık olarak Milan ve Chelsea’de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.

Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle Napoli'den Juventus'a transfer olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.

İtalyan spor basını, Higuain’in kariyerini eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu ABD’deki Inter Miami takımında sürdüreceğini belirtti.

Basında ayrıca Juventus'un Higuain'den boşalan golcü mevkisini Barcelona'dan Uruguaylı Luis Suarez ya da Roma'dan da Bosna-Hersekli Edin Dzeko'yu transfer ederek dolduracağı yazıldı.

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