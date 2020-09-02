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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Juventus, Barcelona'dan Luis Suarez'i kadrosuna katıyor!
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Haber Giriş: 02.09.2020 - 00:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Juventus, Barcelona'dan Luis Suarez'i kadrosuna katıyor!

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Juventus, transferde bu sezon da büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Barcelona'dan Luis Suarez transferini bitirmeye çok yakın...

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A takımlarından Juventus, Barcelona'nın Uruguaylı forveti Luis Suarez'i transfer ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Luis Suarez ile her konuda anlaşma sağladı.

Luis Suarez ile anlaşan Juventus, Barcelona ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol ekibinin yeni sezonda Suarez'i kadroda düşünmediği belirtiliyordu.

Son Dakika Transfer Haberi | Juventus, Barcelonadan Luis Suarezi kadrosuna katıyor

Son Dakika Transfer Haberi | Juventus, Barcelonadan Luis Suarezi kadrosuna katıyor

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