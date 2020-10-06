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Son dakika transfer haberi | Joao Mario, Sporting Lizbon'a transfer oldu
İnter'in 27 yaşındaki Portekizli oyuncusu Joao Mario, eski kulübü Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Bir dönem adı Galatasaray ile geçen Portekizli futbolcu Joao Mario, Sporting Lizbon'a geri döndü.
Merkez orta sahada forma giyen yıldız futbolcu, 2016'da Sporting'ten Inter'e 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Kariyerinde toplam 258 maça çıkan Mario, 23 gol atıp 55 de asist yaptı.
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