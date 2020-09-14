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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Javier Pastore için Galatasaray açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 18:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Javier Pastore için Galatasaray açıklaması!

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Son Dakika Transfer Haberi | Javier Pastore için Galatasaray açıklaması!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Javier Pastore için menajerinden transfer açıklaması geldi.

Galatasaray ile ismi anılan yıldız orta saha oyuncusu Javier Pastore'de flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Pastore ile ilgilendiğini ve oyuncunun da sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığını duyurmuştu.

Pastore'nin menajeri Marcelo Simonian ise iddialara "Kesinlikle böyle bir durum yok. Galatasaray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları da gerçek değil" şeklinde yanıt verdi.

Javier Pastore, geçen sezon Roma'da 15 maça çıktı ve 1 asist üretti.

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