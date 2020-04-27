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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: İtalyanlar Fenerbahçe'nin Asamoah için teklifini duyurdu!
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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: İtalyanlar Fenerbahçe'nin Asamoah için teklifini duyurdu!

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Son dakika transfer haberi: İtalyanlar Fenerbahçe'nin Asamoah için teklifini duyurdu!
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Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Arena Dış Haber | İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Kwadwo Asamoah'a resmi teklif yaptığını yazdı. Haberde 31 yaşındaki Asamoah'a 2 yıllığına Inter'de kazandığı maaşın aynısının Fenerbahçe tarafından teklif edildiği belirtildi. Asamoah Inter'den yıllık 2.3 milyon Euro kazanıyor.

Öte yandan Kwadwo Asamoah ile İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un da ilgilendiği ifade ediliyor.

Bu sezon Inter formasıyla ligde yalnızca 8 maça çıkan Asamoah'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: İtalyanlar Fenerbahçenin Asamoah için teklifini duyurdu

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