Son dakika transfer haberi | İtalyanlar açıkladı! Ozan Kabak'a Inter talip oldu
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli savunmacı Ozan Kabak'ın, Inter'in radarında olduğu belirtildi.
İtalya basınından Sky Sports Italia'nın haberine göre stoper mevkine takviye yapmak isteyen Inter, milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı.
Inter'in, ismi İngiliz devleri Liverpool ve Tottenham'la da anılan Ozan Kabak'ı kadrosuna katarak, Diego Godin'in gidişi sonrası oluşan boşluğu kapatmak istediği belirtildi.
Liverpool yalanlamıştı
Liverpool yetkilileri, Ozan Kabak transferinin gündemlerinde olmadığını belirtmiş, Klopp'un elindeki oyuncularla devam edeceği açıklanmıştı.
Almanya'nın Schalke 04 takımıyla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan, kulübüyle toplam 29 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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