Son dakika transfer haberi: İspanyollardan müthiş iddia! Fenerbahçe'den flaş Marcelo hamlesi...

Spor Arena Dış Haber - Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı sol beki Marcelo ile ilgili İspanyol basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Brezilyalı yıldızı gözden çıkaran Real Madrid, gelecek teklifleri değerlendirecek. David Alaba'nın da kadroya katılmasıyla takımda 3. alternatif konumuna düşen Marcelo da takımdan ayrılma kararını vermiş durumda.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Marcelo'yla Fenerbahçe ilgileniyor. Real Madrid'de 14 yıldır forma giyen Brezilyalı futbolcuya birçok teklif geldiği, son olarak da sarı-lacivertlilerin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Marcelo için tüm şartlarını zorlayacak olan Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldızla ilgilenen takımlar arasında en yüksek teklifi verdiği ifade edildi. Eğer Marcelo Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Mesut Özil'i de geçerek takımda en çok maaş alan futbolcu olacak.

Eğer Real Madrid, yılda 12 milyon euro kazanan Marcelo'nun sözleşmesini fesh etmek isterse, yıllık maaşının tamamını Brezilyalı futbolcuya ödemek zorunda kalacak.

İspanyol ekibine 2007 yılında transfer olan Marcelo, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Real Madrid kariyeri boyunca 528 maça çıkan 33 yaşındaki sol bek, 38 gol atıp 101 de asist yaptı.

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