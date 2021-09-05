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Futbol
Haber Giriş: 05.09.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'a doğru...

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Son dakika transfer haberi: İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'a doğru...

İrfan Can Eğribayat transferi için girişimini sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin genç kaleci için 4 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya inmesi üzerine yeniden harekete geçti.

Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı. Sabah'ın haberine göre İzmir ekibi, daha önce 4 milyon Euro istediği İrfan Can'ın bonservisini 2.5 milyon Euro'ya indirince, Aslan da yeniden harekete geçti. UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.

Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Eğribayat, Galatasaraya doğru...

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Eğribayat, Galatasaraya doğru...

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