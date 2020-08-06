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Son Dakika Transfer Haberi | Inter Alexis Sanchez'i açıkladı! Bedava...
İtalya Serie A ekibi Inter, bonservisi Manchester United'da bulunan Şilili yıldız Alexis Sanchez'i transfer ettiğini açıkladı.
Inter'den yapılan açıklamada geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Alexis Sanchez'in bonservisinin bedelsiz olarak alındığı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandı.
Alexis bu sezon Inter formasıyla ligde 22 maça çıkıp 4 gol attı ve 9 asist yaptı.
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