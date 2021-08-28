Son Dakika Transfer Haberi: Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladılar

Portekiz basınında yer alan habere göre; sarı lacivertlilerde bizzat Vitor Pereira'nın yönetimden talep ettiği Japon futbolcu konusunda anlaşma sağlandı.

Portekiz kulübü Santa Clara, Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu Portekiz radyosu Renascença'ya doğruladı.

Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti. Geçen sezon ise 21 maçta 2 gol 2 asist yaptı.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Japon oyuncu daha önce High School, RKU ve Kawasaki Frontale gibi takımların da formalarını giydi.

HİDEMASA MORİTA KİMDİR?

Mevki: Merkez orta saha

Yaş: 26

Ülke: Japonya

Boy: 1,77

Ayak: Sağ

Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro