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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!

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Üç dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Yunanistan ekibi Olympikos'a imza atmak için Atina'ya gitti.

Üç dönem Galatasaray'da kiralık forma giyen, bu transfer dönemi için satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Sarı-kırmızılıların opsiyon kullanmadığı Henry Onyekuru, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Atina havalimanında kısa bir açıklama yapan Onyekuru; "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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