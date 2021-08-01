Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu!

Üç dönem Galatasaray'da kiralık forma giyen, bu transfer dönemi için satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Sarı-kırmızılıların opsiyon kullanmadığı Henry Onyekuru, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Atina havalimanında kısa bir açıklama yapan Onyekuru; "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullandı.

Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.