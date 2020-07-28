Son dakika transfer haberi | Henry Onyekuru için Başakşehir cevabı!
Transferde ismi son günlerde sürpriz bir şekilde Medipol Başakşehir ile anılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru için transfer açıklaması geldi.
Galatasaray'a veda edip Monaco'ya dönen Henry Onyekuru için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Nijeryalı futbolcunun Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in radarına girdiği belirtilmişti.
Galatasaray'dan ayrılıp Fransa'ya geri dönen Onyekuru için Başakşehir iddialarını Fanatik'e değerlendiren D'Avila, ''Bazı şeyler konuşuluyor ama Monaco ona güveniyor. Başakşehir iddiaları ise kesinlikle doğru değil'' dedi.
Onyekuru, Monaco'nun Polonya'da yapacağı hazırlık kampının kadrosuna alınmamıştı. Bu durum da ayrılacak iddialarını güçlendirmişti.
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