MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi... Henry Onyekuru, Galatasaray'ı bekliyor
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Henry Onyekuru, Galatasaray'ı bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Henry Onyekuru, Galatasaray'ı bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi... Henry Onyekuru, Galatasaray'ı bekliyor

Tatilde çalışmaları Galatasaray eşofmanları ile yaparak net mesaj veren Henry Onyekuru yeni başkan ve teknik adamın kendisi ile ilgili kararına göre rotasını çizecek.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılı kulübün tam 3 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun önceliği kariyerine G.Saray’da devam etmek.

G.Saray’ın 4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nijeryalı futbolcuyu kadroda düşünmeyen Monaco da elinden çıkarmak istiyor.

Menajeri vasıtası ile Fransız idarecilerle görüşen Onyekuru, G.Sray’da kalmak istediğini ifade ederek kırmızılı kulüpteki belirsizlikler nedeniyle 2 hafta süre talep etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasarayın Gedson Fernandes planı ve kötü haber...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı ve kötü haber...
Son Dakika Transfer Haberi: Burak Kapacak için görüşmeler başladı Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Son Dakika Transfer Haberi: Burak Kapacak için görüşmeler başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

TEKLİFLERİ DONDURDU

Kulüpte yarınki seçim sonrasında yeni başkan ve akabinde teknik direktörünün belli olması ile birlikte Onyekuru’nun durumu da netleşecek.

Sözleşmesi bitmesine rağmen tatilde de G.Saray eşofmanları ile antrenman yapan Onyekuru paylaşımları ile mesajını verirken sarı kırmızılı takımda kalmak için kendisine gelen teklifleri de dondurdu. ‘Önce G.Saray’ diyerek durumunun netleşmesini bekleyen Onyekuru, Olympiakos’un teklifline de henüz yanıt vermedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi