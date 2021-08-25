Son dakika transfer haberi: Harry Kane, Tottenham'da kalacağını açıkladı! Manchester City...

İngiliz futbolcu Harry Kane'in uzun zamandır Manchester City'ye gideceği konuşuluyordu. EURO 2020 sonrası Tottenham'ın sezon öncesi çalışmalarına geç katılan, Manchester City'ye gitmek istediği için antrenmanlara çıkmak istemediği konuşulan Harry Kane, transfer haberlerine son noktayı koydu ve Tottenham'da kalacağını açıkladı.

Harry Kane, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Pazar günü taraftarların beni karşılaması ve geride kalan haftalarda gönderdiğiniz mesajların bazılarını okumak inanılmazdı. Bu yaz Tottenham'da kalacağım ve takımın başarıya ulaşması için %100 odaklanacağım.