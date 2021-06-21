Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Bizzat açıkladı...

Spor Arena Dış Haber - Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oluyor. Milan ile sözleşmesi Haziran sonu bitecek olan Hakan, kulübüyle bir anlaşma sağlayamadı. İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı.

YILLIK 5 MİLYON EURO

İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter'e 3+1 yıllık imza atacak olan Hakan, yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Milli Takım'ın EURO 2020'ye veda etmesinin ardından yarın(salı) Milano'ya gidecek olan milli futbolcu, sağlık kontrolüne girecek.

HAKAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI: ANLAŞTIM

TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu; "Inter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım."

ERIKSEN'İN YERİNE HAKAN ÇALHANOĞLU

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun Cristian Eriksen'in yerine kadrosuna kattığı ifade edildi. Eriksen, Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile yaptığı maç sırasında kalp krizi geçirmiş ve acil müdahale sonucu hayata döndürülmüştü.

Bir süre hastanede kalan Eriksen'e bir kalp pili türü olan ICD takılmıştı.

BİR DAHA FUTBOL OYNAYAMAYABİLİR

Eriksen'in yaşadığı kalp probleminin ardından futbola dönüp dönmeyeceği şu anda belirsiz. İtalya'daki kurallarda böyle bir sorun yaşayan futbolcunun yeniden oynamasının önünde engel olduğu ifade edilmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...