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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Göztepe'den Halil Akbunar açıklaması! Galatasaray'dan teklif...
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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 23:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Göztepe'den Halil Akbunar açıklaması! Galatasaray'dan teklif...

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Son Dakika Transfer Haberi: Göztepe'den Halil Akbunar açıklaması! Galatasaray'dan teklif...

Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Halil Akbunar hakkında konuştu.

Adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Halil Akbunar için kulübü Göztepe'den yayıncı kuruluşa açıklama geldi.

Sarı kırmızılı takımdan resmi bir teklif gelmediğini belirten Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya, "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu basından okuyoruz ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün Halil'le ilgilendiğini biliyorum. Halil için de Göztepe için de iyi olacak şartlar oluşursa değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Son Dakika Transfer Haberi: Göztepeden Halil Akbunar açıklaması Galatasaraydan teklif...

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