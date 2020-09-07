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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Göztepe, Dzenan Burekovic’le imzaladı
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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 19:09 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Göztepe, Dzenan Burekovic’le imzaladı

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Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay, Adanaspor’dan İrfan, Aris’ten Ideye ve Gorica’dan Ndiaye’yi renklerine bağlayan Göztepe, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic’le de sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 29 Mayıs 1995 tarihinde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya gelene Burekovic ülkesinin takımlarından Celik Zenica'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Vojvodina ve Ujpest takımlarında forma giydi. Dzenan Burekovic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika transfer haberi | Göztepe, Dzenan Burekovic’le imzaladı

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