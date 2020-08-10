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Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Gökhan Töre, Beşiktaş'ı bekliyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Gökhan Töre, Beşiktaş'ı bekliyor!
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Yeni Malatyaspor forması giyen Gökhan Töre, eski takımı Beşiktaş'a dönmek için gemileri yaktı...

Beşiktaş formasıyla 2013-16 ve 2017-19 sezonları arasında başarıyla görev yapan Gökhan Töre, önceki sezonun sonunda kulüpten ayrılmıştı. Peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyeri olumsuz etkilenen ve Premier Lig ekibi West Ham United’ta oynarken bir anda kendisini Şeni Malatyaspor’da bulan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’da başarılı bir sezon geçirdi. Hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asistle taçlandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımı Beşiktaş’a dönmek istiyor...

Yeni Malatya’nın sözleşme opsiyonunu kullanıp kontatını 1 yıl daha uzatmasına rağmen Malatya defterini kapatan yıldız ismin, eski hocası Sergen Yalçın’la tekrar çalışmak için hevesli olduğu bildirildi.

BEDELSİZ GELİRSE...

Yeni sezon öncesinde kanat hattında da büyük bir değişime gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, Gökhan Töre’yi transfer hedefleri arasında tutuyor... Yönetimin, Gökhan Töre’nin Yeni Malatyaspor’dan bonservisini alıp bedelsiz gelmesi halinde bu transferi bitirebileceği ifade edildi.

ADİL GEVREK: 'TAKAS OLABİLİR'

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre konusunda dün Orta Çizgi isimli haber sitesine konuştu. Gevrek, “Gökhan Töre için takas konusu söz konusu olabilir. Gökhan için Beşiktaş’tan net bir şey gelmesi lazım. Bizim de Beşiktaş’tan almak istediğimiz oyunculara olabilir. Tyler Boyd önemli bir futbolcu. Bizim de beğendiğimiz bir isim” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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