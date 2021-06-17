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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Ghezzal'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ve Al Nassr...

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Son Dakika Transfer Haberi... Ghezzal'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş ve Al Nassr...

Beşiktaş'ta geçen sezonu kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal için menajerinden açıklama geldi. Cezayirli yıldızın Al Nassr'ın teklifini reddettiği açıklandı.

Süper Lig'de geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş'a iyi haber geldi.

Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı ve kadrosunda tutmak istediği Ghezzal konusunda oyuncunun menajeri transfer açıklamalarında bulundu.

BEŞİKTAŞ İÇİN REDDETTİ

Suudi Arabistan basınına basınına yapılan açıklamada Al Nassr'dan teklif aldıklarını fakat Ghezzal'ın bunu kabul etmediğini belirtildi.

Menajerin yaptığı açıklamada "Teklifi reddetti çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Teklifi bile dinlemek istemedi" ifadeleri yer aldı.

31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

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YÖNETİME ZAM TALEBİ

Ghezzal’ın geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro’ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etmişti.

Siyah beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenilmişti.

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