MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Gedson Fernandes'ten Galatasaray resti!
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Gedson Fernandes'ten Galatasaray resti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 22.07.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Gedson Fernandes'ten Galatasaray resti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi: Gedson Fernandes'ten Galatasaray resti!

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Gedson Fernandes'in, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği, menajeriyle yaptığı görüşmede kendisine başka teklif getirmemesini söylediği öğrenildi. Kulüplerin pazarlığı ise devam ediyor.

Benfica'nın 22 yaşındaki yıldızı Gedson Fernandes, yeniden Galatasaray forması giymek için sabırsızlanıyor. Sosyal medya hesabından devamlı olarak Galatasaray'la ilgili paylaşımları beğenen, takım arkadaşlarına ve taraftarlara mesaj gönderen genç yetenek, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Son Dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası ülke puanı tehlikesi
Son Dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası ülke puanı tehlikesi!

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ: TEKLİF GETİRME

Fanatik'in haberine göre Türkiye'den başta Beşiktaş olmak üzere teklifler alan Gedson'un, menajeriyle yaptığı son görüşmede, kendisine başka teklif getirmemesini istediği öğrenildi. Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erince Benfica'ya geri dönen Gedson'un, hazırlık maçlarındaki performansı ise Portekiz kulübü tarafından beğenilmedi.

PSV - Galatasaray maçı sonrası Burak Yılmazdan Musleraya destek
PSV - Galatasaray maçı sonrası Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek!

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Benfica'nın kulüp yönetiminde yaşanan kriz sebebiyle transfer rötar yapsa da Galatasaraylı yetkililer, sportif direktör Rui Costa ile görüşmeleri sürdürüyor. Pazarlıkların sonlanması için çok küçük pürüzler kaldığı, Portekiz kulübündeki yönetim krizinin çözülmesiyle, Gedson'un da Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi