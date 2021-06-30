Son dakika transfer haberi... Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Kiralamak için...

Spor Arena Dış Haber - Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gedson Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 aylığına kiralanan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Fernandes için Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, başarılı orta saha için Benfica'ya resmi teklifte bulundu. Galatasaray'ın Fernandes'i 1 yıllığına kiralamak için 2 milyon euro önerdiği, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da teklife eklediği kaydedildi.

Benfica'nın Galatasaray'a kısa süre içerisinde yanıt vereceği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla 18 maçta forma giyen Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.