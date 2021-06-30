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Futbol
Haber Giriş: 30.06.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi... Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Kiralamak için...

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Son dakika transfer haberi... Gedson Fernandes teklifi ortaya çıktı! Kiralamak için...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray'da Gedson Fernandes için resmi girişimler başladı. Sarı-kırmızılıların, Benfica'ya yaptığı resmi teklif ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haber - Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gedson Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 aylığına kiralanan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Fernandes için Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi... Galatasaray aradığı orta sahayı buldu Gedson Fernandes sonrası...
Son dakika transfer haberi... Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Gedson Fernandes sonrası...

Portekiz'in A Bola Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, başarılı orta saha için Benfica'ya resmi teklifte bulundu. Galatasaray'ın Fernandes'i 1 yıllığına kiralamak için 2 milyon euro önerdiği, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da teklife eklediği kaydedildi.

Benfica'nın Galatasaray'a kısa süre içerisinde yanıt vereceği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla 18 maçta forma giyen Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

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